İZMİR Dikili'de 4 ay önce boşanan genç kadın öldürüldü

17.08.2019 21:43

Dikili'de 4 ay önce boşanan genç kadın öldürüldü

İzmir'in Dikili ilçesinde, 2 çocuk annesi Zümrüt Er (20), eski eşi Ertan K. (21) tarafından darp edildi, kayınpeder Özkan K. (45) tarafından ise pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan kayınpeder Özkan K. ile eski eş Ertan K. tutuklandı. Toprağa verilen Er'in cenaze törenine katılan Dikili Kadın Platformu üyeleri, yeni bir kadın cinayetinin daha işlenmesine tepki gösterdi.

Dikili'de İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Zümrüt Er, 2 çocuğunun babası pazarcı Ertan K. ile anlaşamadıkları için yaklaşık 4 ay önce boşandı. İddiaya göre geçen perşembe gecesi Ertan K., Zümrüt Er'i evine giderek önce darp etti, ardından ikinci katın 4 metre yüksekliğindeki merdivenden aşağı itti. Ayağı kırılan Zümrüt Er yerde yüzüstü yatarken, iddiaya göre, bu kez yine pazarcı olan kayınpederi Özkan K. yanına gelerek sırtı dönük kadına pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Baba ve oğlu, olay yerinden kaçtı. Yakınları Er'i otomobille, Dikili Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Zümrüt Er, kurtarılamadı. Olay sonrası Özkan K. ve Ertan K., polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen Zümrüt Er için Dikili Merkez Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine yakınları, Dikili Kadın Platformu üyeleri ve Dikilili kadınlar da katıldı. Cemaatin cenaze namazının kılmasını izleyen ve bitiminin ardından tabutun başına gelen kadınlar, Er'in naşını omuzladı. Zümrüt Er'in naşını, cenaze aracına teslim eden kadınlar, ardından aracın önünde 1 kilometre yürüyüp mezarlığa ulaştı. Zümrüt Er, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cenazeye katılan kadınlar, Dikili Kabristanı'na kadar yaptıkları yürüyüş sırasında sıklıkla Kadın cinayetlerine son, Adalet istiyoruz ve Kadına uzanan eller kırılsın sloganları attı. Dikili Kadın Platformu üyesi Gülay Demir, Üzüntümüz derin, acımız büyük. Gözyaşları içinde Zümrüt'ümüzü toprağa verdik. Yaşanan bu cinayetin hesabını soracağız. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Adalet istiyoruz dedi.

AMCASININ OĞLU ANLATTI

Zümrüt Er'in amcasının oğlu Orhan Er ise, Boşanmalarının ardından Zümrüt'ün babası çok sık tehdit telefonları alıyordu. Olay gecesi kayınpeder ve üç oğlu, ilk önce otomobille Zümrüt'ün evinin önünden birkaç kez geçiyor. O sırada araçta olan eski eş Ertan K., evin anahtarını evde unutan ve annesinin eve dönmesini bekleyen Zümrüt'ü merdivenlerde otururken görüyor. Araçtan inip merdivenlerden çıkarak Zümrüt'ü darp etmeye başlıyor. Sonra Zümrüt'ü yaklaşık 4 metre yükseklikten yan taraftaki boş arsaya atıyor. Zümrüt buradan düşünce ayağı kırılıyor. Kayınpederi ise araçtan inerek yerde yüz üstü yatan Zümrüt'e sırtından 4 el ateş ediyor ve sonra hızla uzaklaşıyorlar. Daha sonra biz ailesi olarak Zümrüt'ü o halde bulunca, hemen hastaneye götürdük. Ancak tüm çabalara rağmen kurtaramadık dedi.

Kaynak: DHA