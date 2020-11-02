İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek Türkiye'ye el salladı

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek tedavi edildiği hastanede tüm Türkiye'ye el salladı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkılırken, yıkılan binalardan biri Doğanlar Apartmanı oldu. Seher Dereli Perinçek ve 4 çocuğu enkazın altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı.

GÜZEL HABER 65 SAAT SONRA GELDİ

Ekipler enkaz altında kalan Elif'i arama çalışmalarına devam ederken, beklenen güzel haber depremden 65 saat sonra geldi. Elif'in yerini bulan arama kurtarma ekipleri Elif bebeği sağ olarak enkazın altından çıkardı. Tüm Türkiye Elif'ten gelen haberle sevinç yaşarken, Elif bebek İzmir depreminin simgelerinden biri oldu.

BAKAN KOCA ELİF'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elif Perinçek. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" dedi.

TÜM TÜRKİYE'YE EL SALLADI

Enkaz altında 65 saat kaldıktan sonra kurtarılarak tedavi altına alınan Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri büyük bir mutlulukla izlendi. Elinde bebeği olan Elif tüm Türkiye'ye el salladı.