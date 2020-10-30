İzmir depremi merkez üssü Sisam Adası nerede? Sisam nerede, nereye bağlı?

Sisam Adası, Türkiye'ye en yakın olan Yunan adalarından biridir. Kuşadası'ndan oldukça kolay bir ulaşıma sahip olan Sisam Adası 30 Ekim İzmir depreminin merkez üssü olarak açıklandı. Deprem Ege bölgesi ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Deprem, 17,2 km açıkta, Sisam Adası altında ve 16,5 km derinde meydana geldi.

Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam Adası, İzmir depremi sonrası gündeme geldi. Merkez üssü Sisam olan İzmir depremi 6,6 şiddetinde gerçekleşti. Peki, Sisam adası nerede?

SİSAM ADASI NEREDE?

Sisam (Yunanca'da Samos, ??µ??) Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam Adası'nı, Ahikerya (Yunanca'da ??????, İkarya) adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin (nomos) adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Sisam şehrinin (Yunanca'da Vathy de denir) 2001 nüfusu 12500, Sisam adasının 2001 nüfusu 37000, Sisam nomos'unun (Sisam + Ahikerya) 2001 nüfusu 44000'dir.

Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır. Kuşadası'ndan günlük işleyen birkaç seferle deniz yolunda yaklaşık 90 dakikada ulaşılabilen Sisam adasının görülmeye değer pek çok yeri vardır. Bunlar arasında antik kent, kente su taşıma amaçlı MÖ 6. yüzyıldan kalma tünel, Hera tapınağı, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası balıkçı kasabası sayılabilir. Ayrıca Gümüldür'den rahatlıkla görülebilen ve Tavşan Adası'nın tam karşısındadır.

Ayrıca Pisagor ve Aristarkus bu adada doğmuştur. Yunanistan'ın Osmanlı'dan en son aldığı adadır.