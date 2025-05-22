İzmir'de yaşayan birçok vatandaş sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. 22 Mayıs deprem, saat 06.19'da kaydedildi ve büyüklüğü 6.0 olarak açıklandı. Depremin ardından sosyal medyada da "İzmir'de deprem oldu mu?" sorusu gündem oldu. Peki, İzmir deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Saat 06:19'da kaydedilen depremin büyüklüğü 6.0 olarak ölçüldü. İzmir'in Seferihisar, Urla ve Karaburun gibi kıyıya yakın ilçelerinde deprem hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar ihbarı alınmadığı belirtildi. Ancak bölge halkının dikkatli olması ve resmi açıklamaları takip etmesi gerektiği vurgulandı.