İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü
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İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü

06.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:01
İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)-TÜRK Kızılay'ı İzmir Şubesi üyeleri, dar gelirli ailelerin çocukları için Diyarbakır'a kıyafet ve oyuncak götürdü.

Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)-TÜRK Kızılay'ı İzmir Şubesi üyeleri, dar gelirli ailelerin çocukları için Diyarbakır'a kıyafet ve oyuncak götürdü.

Koronavirüsle mücadele sürecinde dar gelirli ailelere gıda desteğinde bulunan Kızılay İzmir Şubesi'nin yeni yardım adresi, Diyarbakır oldu. İzmirlilerin ihtiyaç sahipleri için teslim ettikleri bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncaklar, Diyarbakırlı çocuklara ulaştırıldı. Diyarbakır Kızılay Şubesi üyelerinin de katılımıyla kentteki 5 köy okulu ziyaret edildi. Eşyaları teslim alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, "Diyarbakır bize, gönül kapılarını açtı. Başta Diyarbakır Kızılay Şube Başkanımız Mesut Işık'a, temsilciliklerine ve bizleri burada ağırlayan tüm okullarımızın müdür ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Mesut başkanımızın sevk ve idaresinde ihtiyaç sahibi okulları belirleyerek, organizasyonu gerçekleştirdik. Bu iyilik harekatında bizlere destek veren iş insanı Cihan Aktaş'a da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık da "Kızılay İzmir Şubemizin bizimle bu yardım faaliyetini paylaşmayı istemelerinden dolayı çok mutlu olduk. İlk kez Diyarbakır Şubesi dışında bir şubemizin desteğiyle böyle güzel bir yardım faaliyeti yürüttük. Yaklaşık 500 öğrencimize bu yardımları ulaştıracağız. Türk Kızılay İzmir Şubesi'ne, Kerem Baykalmış başkanımıza, İzmir Şubesi'nden Diyarbakır'a gelen gönüllülerimize, projeye destek veren bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.


İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü
İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü
İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü
İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü
İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü
İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü
İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü
İzmir'den Diyarbakır'a gönül köprüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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