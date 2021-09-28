İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA / Gökay Özalp - Haberler | Güncel
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Menemen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdükleri istihbarat çalışmaları sonrası takibe aldıkları M.E (35) ve N.E'nin (31) evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada poşet içinde uyuşturucu madde, 42 uyuşturucu hap, 1 silah, şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.E, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Gökay Özalp - Son Dakika Haberleri
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