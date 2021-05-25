İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa-Ulucak yolu üzerinde Hakan A. (48) idaresindeki 35 S 00902 plakalı OTAKAR marka servis aracı İzmir istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Erkan G. (37) yönetimindeki 35 PR 547 Renault marka plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Mintaha G. (34), Nisanur G. (14) ile Enescan G. (14) ve araç sürücüsü Erkan G., yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Erkan G. ve Nisanur G., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mintaha G., ve Enescan G., ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle yol bir süre trafik akışına kapanırken, karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması sonrası trafik normale döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi. - İZMİR

İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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