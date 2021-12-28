Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından 13 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Tırpan' operasyonunun İzmir ayağında gözaltına alınan 30 kişiden 28'i adliyeye sevk edildi.

İZMİR (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından 13 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Tırpan' operasyonunun İzmir ayağında gözaltına alınan 30 kişiden 28'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 11'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik, geçen perşembe günü 27 ilde eş zamanlı 'Tırpan' adlı operasyon düzenlendi. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi. Operasyonun İzmir ayağında 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İzmir genelinde başta Ödemiş, Torbalı, Tire ve Bayındır ilçelerinde; halk üzerinde baskı kurarak haksız ekonomik gelir elde ettikleri, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah kaçakçılığı gibi pek çok suça karıştıkları belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 8 tabanca, 4 tüfek, bir miktar mermi ve uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 11 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi de ev hapsine alındı.

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

 Son Dakika: İçişleri, 20 bin 863 personelle kaçak içki satışına yönelik operasyon başlattı! Binlerce adres aranacak

Son Dakika: İçişleri, 20 bin 863 personelle kaçak içki satışına yönelik operasyon başlattı! Binlerce adres aranacak

 İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title