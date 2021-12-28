Son dakika! TIRPAN OPERASYONU'NDA 11 TUTUKLAMA

İZMİR (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından 13 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Tırpan' operasyonunun İzmir ayağında gözaltına alınan 30 kişiden 28'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 11'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik, geçen perşembe günü 27 ilde eş zamanlı 'Tırpan' adlı operasyon düzenlendi. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi. Operasyonun İzmir ayağında 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İzmir genelinde başta Ödemiş, Torbalı, Tire ve Bayındır ilçelerinde; halk üzerinde baskı kurarak haksız ekonomik gelir elde ettikleri, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah kaçakçılığı gibi pek çok suça karıştıkları belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 8 tabanca, 4 tüfek, bir miktar mermi ve uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 11 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi de ev hapsine alındı.