Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kademeli normalleşmenin başlamasıyla iş yerleri açıldı
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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kademeli normalleşmenin başlamasıyla iş yerleri açıldı

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda hareketlilik başladı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda hareketlilik başladı.

Kısıtlama nedeniyle kapalı olan iş yerleri sabah erken saatlerde açıldı. Dükkanlarda temizlik yapan esnaf ve çalışanlar, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Çarşıda konfeksiyon mağazası bulunan Hakan Uslu, tam kapanma sürecinde dükkanlarını açamadıklarını dile getirdi.

İşlerin düzelmesini umduğunu aktaran Uslu, "Her şey düzelecek diye beklerken hepimiz darboğaza girdik ama umarım işler açılacak, ümitliyim. Havalar da normalleşince insanlar alışverişe gelecektir. Moral, motivasyon çok önemli." dedi.

Konfeksiyon mağazasında çalışan Derya Arslan da "İnşallah bu sene esnafın ve biz çalışanların yüzü biraz güler, çalışmaya devam ederiz. Halkımız, devletimiz ve dünya için hayırlısı olsun. İnşallah vaka sayıları daha da düşecek ve kurtulacağız bu beladan." ifadelerini kullandı.

Gelinlik mağazası sahibi Seçil Yaşar da iki yıldır işlerin çok durgun olduğunu söyledi.

Herkesi Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet eden Yaşar, "Önümüzdeki zamanlarda ekonomimizin güçlenmesi için insanları bu kısmi açılmayla birlikte dikkatli olmaya, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kademeli normalleşmenin başlamasıyla iş yerleri açıldı
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kademeli normalleşmenin başlamasıyla iş yerleri açıldı
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kademeli normalleşmenin başlamasıyla iş yerleri açıldı
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kademeli normalleşmenin başlamasıyla iş yerleri açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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