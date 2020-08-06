İzmir'deki taksiler sürekli dezenfekte ediliyor İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın korona virüs seferberliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın korona virüs seferberliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Gezici ve sabit ekipler, günde ortalama 500 taksiyi ve durağı dezenfekte ediyor. Kent merkezindeki tüm taksiler haftada bir kez düzenli olarak ilaçlanıyor.

İzmir'de taksileri korona virüsten uzak tutmak için başlatılan seferberlik aralıksız sürüyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, odanın Karabağlar'daki hizmet binası önünde mesai günlerinde taksileri ilaçlıyor. Ayrıca odaya bağlı gezici ekipler de durak durak gezip dezenfeksiyon gerçekleştiriyor. Günde ortalama 500 olmak üzere İzmir merkezindeki 2 bin 823 taksi her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini ifade ederek, verdikleri destekten dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, salgın riski sürdükçe mücadelenin de aralıksız devam edeceğini dile getirerek, "7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksiler düzenli olarak ilaçlanacak. Bu tedbirler sayesinde hastalığın kontrol altına alınmasını, kimsenin zarar görmemesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA