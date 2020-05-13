İzmir'deki parklarda çocuklar gönüllerince vakit geçirdi
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İzmir'deki parklarda çocuklar gönüllerince vakit geçirdi

İzmir'deki parklarda çocuklar gönüllerince vakit geçirdiKORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında 20 yaş altı kişilere yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, 0-14 yaş arasındakiler için bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında kaldırıldı.

İzmir'deki parklarda çocuklar gönüllerince vakit geçirdi
13.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:26

İzmir'deki parklarda çocuklar gönüllerince vakit geçirdi

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında 20 yaş altı kişilere yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, 0-14 yaş arasındakiler için bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında kaldırıldı. İzmir'de çocuklar, 4 saatlik serbestliği parklarda oyun oynayarak değerlendirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstündeki vatandaşlardan sonra, 0-14 yaş arasındaki çocuklar da dışarıya çıktı. İzmir'de saat 11.00 ile 15.00 arasında aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, vakitlerini parklarda oyun oynayarak geçirdi. Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ını hınca hınç dolduran çocuklar, top oynayıp paten ve kaykay sürdü. Bazı çocuklar da, maskelerini takarak alandaki oyun parkında bulunan oyuncularla oynadı. 10 yaşındaki Ata Biçer, "Evde dört duvar arasında bulunmaktan sıkılıyordum. Buraya geldik ve arkadaşlarımızla top oynadık. Çimlerde koşmak bize çok iyi geldi" dedi. Bir diğer 14 yaş altı çocuk Solin Adıyaman ise, "Ben bazen evin önünde arkadaşlarımla buluşuyordum ve bazı oyunlar oynuyorduk. Ama bugün doğum günüm olduğu için ailemle beraber buraya geldik. Ödevlerden dolayı çok bunalmıştım ve burası çok iyi geldi" dedi.

OYUNLAR OYNADILAR

Kızıyla çıkıp parkta vakit geçiren Şeyda Aydın, uzun süredir ilk kez dışarı çıktıklarını söyleyerek "Sosyal mesafeyi aşmadan kimseyle çok yakınlaşmadan maskelerimizi takarak vakit geçirdik. Skoter ve paraşüt kullandı. Okulumuzun bitmesi bizi üzmüştü. Çocuklar evde zor vakit geçiriyor. Umarız kısa sürer" dedi. Semra Aydın (5) da "11.00'de dışarı çıktık. Uçurtma uçurdum. Dışarda olmak güzel" dedi. Uzun bir aradan sonra parkta arkadaşlarıyla oyun oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren Asya Gül "En sonunda dışarı çıktım. Çok özlemiştim. Şu an çok mutluyum. Koronavirüsün bir an önce bitmesini diliyorum. Evde çok sıkıldım sadece kuşumla oynuyordum ve televizyon izliyordum" diye konuştu. 5'inci sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Ceylin Ceyda Dönmez ise şunları söyledi:

"Öğretmenlerimi çok özlemiştim. Evde sıkılıyordum. Her gün kitap okumak da sıkıcı. Ders çalışıyorum. Dışarı çıkmak yoruyor ama yine de çok iyi oldu. Ara sıra bize izin verin."

BAZILARI MASKE TAKMADI

7 yaşındaki Arda Dönmez de "Bugün çok heyecanlı bir günümdeyim. Parkta oynamak çok güzel. Evlerde kaldığımız için öğretmenlerime ve arkadaşlarıma döneceğim günü bekliyorum" diye konuştu. Asya Oktay (9) "Bugün kendimi çok iyi hissediyorum zaten. Dışarı çıktığımız için çok mutluyum. Sabah 11 gibi buraya geldik çok iyi vakit geçiriyorum" dedi. Çocuklardan bazıları sosyal mesafeye dikkat edip maske takarken bazıları da oyunun oynamanın heyecanıyla alınması gereken önlemleri unuttu. Maskesini takmayan çocuklardan biri "Çok sıcak olduğu için maske takmıyorum. Maskeyle rahat hareket etmek çok zor" dedi.

İzmir'deki parklarda çocuklar gönüllerince vakit geçirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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