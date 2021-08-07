İzmir'deki kazada yaşamını yitiren baba ve küçük kızının cenazeleri yan yana defnedildi
İzmir'in Kiraz ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Bekir Özkan (36) ve 5 yaşındaki kızı Neriman Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Bekir Özkan (36) ve 5 yaşındaki kızı Neriman Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
Alaşehir yönünden Kiraz istikametine seyreden H.L. yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon, Şemsiler Mahallesi yakınlarında Özkan yönetimindeki 35 Z 2317 plakalı motosikletle çarpıştı.
Özkan, kaza yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki kızı Neriman Özkan ağır yaralandı.
Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız kurtarılamadı.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü H.L, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yan yana defnedildiler
İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Özkan ve küçük kızının cenazeleri, Kiraz ilçesindeki Hacılar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.
Cenazede anne Sevgi Özkan gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp