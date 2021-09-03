Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
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Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir'deki trafik kazasında otomobilin alev alması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'deki trafik kazasında otomobilin alev alması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Hüseyin (53), Fatma (47), Minel Söylemez (21) ve yeğenleri Emir Gezici'nin (10) naaşları, İzmir Adli Tıp Kurumundaki kimlik tespitinin ardından Reşadiye Esentepe Camisi'ne getirildi.

Kazada ölenlerin naaşları, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Söylemez ailesinin yakınlarının yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz da katıldı.

Olay

28 Ağustos'ta İzmir'den Aydın istikametine giden Emre Söylemez (26) idaresindeki 10 CEK 93 plakalı otomobil, 75. Yıl Selatin Tüneli'nin girişinde arkasından gelen Murat A'nın (40) kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyonun çarpması sonucu alev almıştı. Otomobilde bulunan Hüseyin, Fatma, Minel Söylemez ve Emir Gezici hayatını kaybetmişti.

Hayati tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü Söylemez, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaralı kamyon şoförü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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Son dakika: BALIKESİR - İzmir'deki kazada alev alan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi - Haberler
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