İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalar yıkıldı. Arama kurtarma kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bayraklı ilçesinde 4 kişi daha enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.