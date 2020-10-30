İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişi daha enkaz altından çıkarıldı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

30.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:55

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalar yıkıldı. Arama kurtarma kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bayraklı ilçesinde 4 kişi daha enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binadan 5. kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken binadan bir erkek vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

3 KİŞİ YARALI ÇIKARILDI

Öte yandan, Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta da deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı. Deprem sonrası İzmir Bayraklı'da yıkılan bir binada arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 257 YARALI VAR

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde yaralı sayısının 257'ye yükseldiği belirtildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

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