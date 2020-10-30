İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı

30.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:46

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bölgeden dikkat çeken görüntüler geliyor. Depremde denizde meydana gelen girtap kameralara böyle yansıdı.

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı.

DENİZDE GİRDAP OLUŞTU

İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında denizdeki hareketlilik kameralara yansıdı. Amatör bir kameraya yansıyan görüntülerde denizde büyük bir girdap oluştuğu görülüyor.

İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Osman Durmuş Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Türkan Şoray Aleyna Tilki Kaan Yildirim
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:52:00. #1.14#
title