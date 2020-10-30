İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili bölgeden dikkat çeken görüntüler geliyor. Depremde denizde meydana gelen girtap kameralara böyle yansıdı.

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı.

DENİZDE GİRDAP OLUŞTU

İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında denizdeki hareketlilik kameralara yansıdı. Amatör bir kameraya yansıyan görüntülerde denizde büyük bir girdap oluştuğu görülüyor.