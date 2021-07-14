İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 743 Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ahmet Aksoy ve Erdoğan K. ile M.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. bıçakla Ahmet Aksoy ve Erdoğan K'yi yaraladı.

Yaralılar yakınları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, diğer yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan bıçak boş arazide bulundu.

İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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