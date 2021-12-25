Yüzük çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi başka bir kuyumcuda yakalandı - Haberler
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Yüzük çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi başka bir kuyumcuda yakalandı

AA - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 kişi, başka bir kuyumcuya girerken yakalandı, şüphelilerden biri tutuklandı.

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İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 kişi, başka bir kuyumcuya girerken yakalandı, şüphelilerden biri tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumcudan yüzük çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.D. ve M.K. olduğu belirleyen ekipler, zanlıları takibe aldı.

Güven timleri, zanlıları aynı bölgede başka bir kuyumcuya girmek istedikleri sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası 17 yaşındaki M.K, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hakimliğe sevk edilen A.D. tutuklandı.

Dün, Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcuya giren iki kişinin iş yeri sahibini oyalayıp yüzük çalarak kaçması, güvenlik kamerasına yansımıştı.

Yüzük çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi başka bir kuyumcuda yakalandı

Yüzük çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi başka bir kuyumcuda yakalandı

Yüzük çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi başka bir kuyumcuda yakalandı

Yüzük çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi başka bir kuyumcuda yakalandı

Yüzük çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi başka bir kuyumcuda yakalandı

Yüzük çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi başka bir kuyumcuda yakalandı

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