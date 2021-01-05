İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı
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İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı

05.01.2021 05:06 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:33

İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı İzmir'de sağanak yağış etkili oldu İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları oluştu İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, şimşekler geceyi aydınlattı.

İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları oluştu

İZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak yağış esnasında bazı noktalara da yıldırım düştüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle kentin bir çok caddesi ve sokağı göle dönerken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Düşen yıldırımlar sebebiyle herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, şimşekler İzmir'de geceyi aydınlattı.

Bazı noktalarda su baskınları meydana geldi

Öte yandan sağanak yağmur sebebiyle Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde bir evin giriş koridorunu ve otoparkı su bastı. Su baskını sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri pompalarla su basan yerlerden su tahliyesi yapma çalışmaları sürdürürken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

"Her yağmurda burayı su basıyor"

Evinin girişi su baskınından etkilenen vatandaşlardan Serdar Kara, her yağmur yağdığında mahalleyi su bastığını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Kara, "Her yağmur yağdığında burayı su basıyor. Geçenlerde de ben su baskınına maruz kaldım. Yine kendi imkanlarımla suyu tahliye ediyordum; bu sefer motor aldım. Motor yardımıyla suyu tahliye ediyorum. Yağmur sesini fark ettim ve aşağı baktım su bastığını gördüm. Karşı komşumuz da su baskınından etkilendi. Geçenlerde de aynı durum olmuştu 5 6 ay önce. Şimdi ben aldığım su tahliye motoruyla suyu dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Evin girişi olduğundan dolayı bir zarar yok ama karşı komşumuzun deposunda sanırım zarar var" açıklamasında bulundu.

İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı
İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı
İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı
İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı
İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı
İzmir'de yıldırımlar geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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