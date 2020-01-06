İzmir'de yerel yönetimlerde etik konuşuldu

06.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:23

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen proje, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çalıştayın açılış konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her alanda olduğu gibi kamu yönetiminde de etik sorunların yaşandığı söyleyerek şöyle konuştu: "Kamu görevlileri yaptıkları eylemlerde, aldıkları kararlar esnasında etik ikilemler ve çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Yerel yönetimlerin halkın ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmaları, halkın desteği ve beğenisini kazanma çabaları şüphesiz kaçınılmaz bir durum. Ancak bu hizmetlerin etik ilkelere uygun, adil, eşit, tarafsız ve şeffaf biçimde sunulması, aynı zamanda kaynakların kullanımında israf ve savurganlığa sebep olunmaması gerekiyor. Çünkü kamu hizmetleri vatandaşların vergileriyle yerine getiriliyor."

Yolsuzlukların önlenmesine katkı sağlayacak

İzmir Valisi Erol Ayyıldız başta atanmış ve seçilmiş yöneticilerin etik değerleri uygulamak ve uygulatmakta istekli olmasının önemine vurgu yaparak "Etik değerlere bağlılık kamu yönetim sisteminde yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine ve bireylerin kamu görevlilerine güven duymasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Etik ihlaller takip altında

Kamu Görevlileri Etik Kurul Başkanı Köksal Toptan ise Etik Kurulu'nun AB müktesebatı çerçevesinde kurulduğunu ve Türkiye'deki Kurul'un bir yargı organı gibi çalıştığını ifade etti. Etik ihlallere ilişkin şikayetleri inceleyip karara bağladıklarını, ancak aldıkları kararlar için idari yargı yolunun açık olduğunu söyleyen Toptan, "Kurul'un ikinci görevi de kamuda etik kodların yerleştirilmesini sağlamak. Etik davranış kültürünün yaygınlaştırılması için başta eğitim çalışmaları olmak üzere pek çok çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Çalıştayla yerel yönetimlerdeki öncelikle imar, ruhsat, ihale, işe alım ve sosyal hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının geliştirilmesi, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler