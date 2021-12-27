İzmir'de yeni yıl kutlamaları Kiraz ile başladı

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, umut dolu bir yıl için kutlamalara Kiraz'dan başladı. Türk rock müziğinin başarılı ismi Feridun Düzağaç, Kirazlı gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeni yıl coşkusunu kentin her köşesine yaymak için bir dizi etkinliği hayata geçirmeyi planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İzmir'in yeni yüzyılı başlıyor" sloganıyla kentin dört bir yanında başlattığı kutlamaların ilkine Kiraz'dan başladı.

Kiraz'daki gençlerin talebi üzerine Türk rock müziğinin sevilen ismi Feridun Düzağaç, Kiraz Belediyesi'nin üstündeki kapalı pazar yerinde sahne aldı. Feridun Düzağaç konseri öncesinde DJ. Ege Güner'in performansıyla geceye başlayan gençler, soğuk havaya rağmen alanı doldurdu. Güner'in ardından sahneye gelen Düzağaç'ı Kirazlılar yoğun ilgiyle karşıladı.

Kirazlıların ve tüm İzmirlilerin yeni yılını kutlayan Düzağaç, sevilen şarkılarının yanı sıra Erkin Koray, Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni ve Barış Manço gibi usta isimlerin şarkılarıyla da dinleyenleri büyüledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet