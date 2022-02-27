İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu - Haberler

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İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu

AA, Cemrecan Tutar - Kültür Sanat
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İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar Karadenizliler Derneğinin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar Karadenizliler Derneğinin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte, katılımcılar, Karadeniz ezgileriyle horon oynandı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da etkinliğe katıldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu

İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu

İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu

AA / Cemrecan Tutar - Kültür Sanat

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Karadeniz, İzmir, Kültür Sanat, Haberler

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