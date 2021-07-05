İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı
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İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı

İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Munise Gülen (28), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Munise Gülen (28), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti. Bunun üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri eve operasyon düzenledi. Munise Gülen, yakalanıp, gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Gülen, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, tutuklandı.


İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı
İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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