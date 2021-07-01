İzmir'de vatandaşlar akşam üstü Kordonboyu'na akın etti
İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla İzmirliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında Kordonboyu'nda yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla İzmirliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında Kordonboyu'nda yoğunluk oluşturdu.
Gün içinde termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İzmir'de vatandaşlar akşam üzeri serinlemek için Kordonboyu'nda zaman geçirdi.
Çimlerin üzerine oturup günü batıran İzmirlilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uydukları gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler