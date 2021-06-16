İzmir'de uzman erbaşlardan yasal düzenleme talebi
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İzmir'de uzman erbaşlardan yasal düzenleme talebi

İzmir'de uzman erbaşlardan yasal düzenleme talebi
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Ege Bölge Başkanı Cevdet Çağlar, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nda düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti.

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Ege Bölge Başkanı Cevdet Çağlar, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nda düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Çağlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan ve emekli uzman erbaşların sorunlarına kamuoyu gündemine getirmek istediklerini belirtti.

Uzman erbaşların sözleşme ile çalıştırıldığını, muvazzaflık yoluyla kadroya geçmek istediklerini belirten Çağlar, bir yıl içerisinde 90 günü aşan bir rapor veya istirahat durumunda sözleşmelerinin feshedildiğini, bu düzenlemenin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Uzman erbaşların kendi aralarında astlık üstlük münasebeti olmasını istediklerini dile getiren Çağlar, şunları kaydetti:

"Uzman erbaşların astsubaylığa geçme oranları yüzde 3-4, bunun en az yüzde 50 olmasını istiyorlar. 3600 ek göstergeden faydalanmak istiyorlar, resen emekli edilmek istemiyorlar. Astsubaylara 2016 yılında verilen seyyanen 1. derecenin uzman erbaşlara da verilmesini talep ediyorlar. Uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belkemiğidir, en çok şehit ve gazi veren bir camiadır. Bu yiğitlerin hakkı ödenemez, sonuç olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi gerekiyor."

Çağlar'a TUZED Ege Bölge Başkan Yardımcısı Mustafa Özden ile TUZED Karşıyaka İlçe Başkanı Veli Cenker de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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