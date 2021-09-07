İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

Şüpheli H.U'ya ait evde çeşitli nitelik ve miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik hap ve sustalı bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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