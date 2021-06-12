İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Y.Y.P'nin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 gram esrar, yeşil reçete ile satılan 47 hap ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Y.Y.P. ile adreste bulunan S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliye sevk edilen Y.Y.P. tutuklandı. S.B. ise serbest kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Sarp Akkaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Merih Demiral Rıza Çalımbay Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:43:44. #1.16#

title