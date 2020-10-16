İzmir'de TV BEK ile öğrencilere takviye ders imkanı

İzmir'de TV BEK ile öğrencilere takviye ders imkanı İzmirli 20 öğretmen TV'den ders anlatacak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: "TV BEK alternatif bir eğitim kanalı değildir.

İzmir'de TV BEK ile öğrencilere takviye ders imkanı

İzmirli 20 öğretmen TV'den ders anlatacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: "TV BEK alternatif bir eğitim kanalı değildir. Mevcut eğitim sürecine katkı sağlamayı hedefleyen gönüllü bir kuruluştur"

İZMİR - Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimlerin askıya alınması nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesindeki gönüllü öğretmenler, bir araya gelerek hem YKS hem de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Bayraklı Eğitim Kanalı ile ders anlatmaya başladı. TV BEK'in tanıtım toplantısında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "TV BEK alternatif bir eğitim kanalı değildir. Mevcut eğitim sürecine katkı sağlamayı hedefleyen gönüllü bir kuruluştur" diye konuştu.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, korona virüsü salgını öncesinde ilçede BAYSEM tarafından etüt dersleri ile çocuklara eğitim imkanı sunuyordu. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimlerin askıya alınması ile gönüllü öğretmenler, bir araya gelip Bayraklı Belediyesinin desteklediği bir program ile 'Çocuklar Mağdur Olmasın' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda öğrenmenler, Bayraklı Eğitim Kanalı ile TV 35 ekranlarından öğrencilere ulaşmaya başlarken, projenin tanıtım toplantısında detaylar paylaşıldı.

Bilgisayar ve interneti olmayan öğrencilere ulaşılması hedefleniyor

Bayraklı Eğitim Kanalı ile evlerinde bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrencilere ulaşılmasının amaçlandığı, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 20 branşta derslerin yayınlanacağı belirtildi. Televizyondaki yayınları kaçıran öğrenciler, alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan videoları TV BEK ve Bayraklı Belediyesi Youtube kanallarından tekrar izleyebilecek.

TV BEK ile takviye ders imkanı

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, TV BEK'in alternatif bir eğitim kanalı olmadığını söyledi. Sandal, "TV BEK mevcut eğitim sürecine katkı sağlamayı hedefleyen gönüllü bir kuruluştur. Amacımız; dezavantajlı öğrencilerimize ulaşmak. Öğretmenlerimize ve projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Bayraklı Eğitim Kanalı ile evlerinde bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını belirten Sandal, "Öğretmen kökenli bir belediye başkanı olarak ilçemizde maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen çocuğumuzun kalmasını istemiyoruz. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız. TV BEK ile de çocuklarımıza televizyonlarından takip edebilecekleri eğitimler sunuyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz 20'şer dakika olmak üzere anlatılacak dersleri ücretsiz olarak takip edebilecek"

Başkan Sandal, "Pandemi sürecinde Türkiye'de online eğitime geçen ilk belediye olduk. Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle BAYSEM'de eğitimlerimize internet üzerinden devam ederek öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Öte yandan, bir ilk olacak yeni eğitim projemizle; evlerinde bilgisayar veya internet imkanı bulunmayan öğrencilerimiz Bayraklı Eğitim Kanalı ile TV 35 üzerinden erişebilecek. Öğrencilerimiz, 2020-2021 yılı uzaktan eğitim dönemi boyunca gönüllü öğretmenlerimizin tüm branşlarda 20'şer dakika olmak üzere anlatacağı dersleri ücretsiz olarak takip edebilecek" dedi.

"Kesinlikle bakanlığın yaptığı programa bir alternatif değil. Böyle bir çabamız da yok"

Bayraklı Eğitim Kanalı ile evlerinde bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizde maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen çocuğumuzun kalmasını istemiyoruz. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız. TV BEK ile de çocuklarımıza televizyonlarından takip edebilecekleri eğitimler sunuyoruz. Bizim projemizin sahipleri gönüllü öğretmenlerimizdir. TV BEK projemiz, mevcut eğitim sistemine destek olacak küçük bir hizmet. Kesinlikle bakanlığın yaptığı programa bir alternatif değil. Böyle bir çabamız da yok. Sadece bir damla da olsun destek olmak istiyoruz" dedi.

"TV BEK 09.00 ile 11.00 saatleri arasında TV 35 kanalı aracılığıyla yayınlanacak"

Toplantıda, projeyi tanıtarak sunum yapan Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çağrı Şahin de, "TV BEK 09.00 ile 11.00 saatleri arasında TV 35 televizyon kanalı aracılığıyla yayınlanacak. Şimdilik 8 ile 12'nci sınıf ve mezun öğrencilere tüm branşlarda eğitim verecek. 28 haftalık bir süreç belirlendi. 30'un üzerinde gönüllü eğitimci sürece katkı veriyor ve halen içerik hazırlamak, teknik konularda destek vermek isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı