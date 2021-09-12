İzmir'de tünel girişindeki kazanın ardından hastanede ölen sürücünün cenazesi Balıkesir'de defnedildi - Haberler
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İzmir'de tünel girişindeki kazanın ardından hastanede ölen sürücünün cenazesi Balıkesir'de defnedildi

AA / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel
İzmir'de tünel girişindeki kazanın ardından hastanede ölen sürücünün cenazesi Balıkesir'de defnedildi

İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde 4 kişinin öldüğü kazada yaralanmasının ardından hastanede hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

İzmir- Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde 4 kişinin öldüğü kazada yaralanmasının ardından hastanede hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Emre Söylemez'in cenazesi, Gönen'e getirildi.

Söylemez'in cenazesi, Reşadiye Mahallesi Esentepe Camisi'nde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

İzmir'den Aydın istikametine giden Emre Söylemez (26) idaresindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, 28 Ağustos'ta 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde arkasından gelen Murat A'nın (40) kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev almıştı.

İtfaiyenin alevleri söndürdüğü otomobilde bulunan Hüseyin (53), Fatma (47), Minel Söylemez (21) ve Emir Gezici (10) hayatını kaybetmişti.

Otomobil sürücüsü Emre Söylemez, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaralı kamyon sürücüsü ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AA / Rıdvan Tandoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de tünel girişindeki kazanın ardından hastanede ölen sürücünün cenazesi Balıkesir'de defnedildi - Haberler
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