İzmir'de tüm minarelerden sela sesleri yükseldi İzmir'de tüm minarelerden sela sesleri yükseldi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de selalar okundu.

İzmir'de tüm minarelerden sela sesleri yükseldi İZMİR - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de selalar okundu. Fetullahçı Terör Örgütünü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm camilerden selalar okundu. İzmir'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarının yapıldığı Konak Meydanında bulunan Konak Camii'nin minaresinde sela sesleri yükseldi. Cami minaresine çıkan İzmir İl Müftülüğü görevlileri Ahmet Yüksel ve Sinan Çakır, canlı olarak sela okudu. Selanın okunmasının ardından minareden Türk bayrakları sallandı. Kaynak: İHA