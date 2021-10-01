İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren öğretim üyesinin cenazesi defnedildi - Haberler
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İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren öğretim üyesinin cenazesi defnedildi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren öğretim üyesinin cenazesi defnedildi

İzmir'de, trafik kazasında hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nergiz Şakirzade Sarı için tören düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir'de, trafik kazasında hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nergiz Şakirzade Sarı için tören düzenlendi.

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi'ndeki törende konuşan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, çok üzgün ve şaşkın olduklarını söyledi.

Sarı'nın sanata katkısını unutmayacaklarını vurgulayan İmre, "Disiplinli, çok çalışkan ama aynı zamanda çok neşeli, etrafına karşı her zaman yardımsever ve güler yüzlü, kendisini mesleğine ve müzik ana bilim dalına adamış çok değerli bir hocamızdı. Tam bir cumhuriyet kadını olan hocamızın bilime ve fakültemize verdiği katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Nergiz Şakirzade Sarı'nın eşi Mahmut Mekin Sarı ise eşinin çalışma aşkına her zaman hayran kaldığını belirtti.

Törene, Sarı'nın yakınlarının yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Sarı'nın cenazesi, Buca Baha Yörük Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Azerbaycan doğumlu Prof. Dr. Nergiz Şakirzade Sarı (66), 28 Eylül'de İzmir'in Torbalı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren öğretim üyesinin cenazesi defnedildi

İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren öğretim üyesinin cenazesi defnedildi

İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren öğretim üyesinin cenazesi defnedildi

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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