İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı - Haberler
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İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı

AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı

İzmir'de, tek tırnaklı hayvan kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı, kurtarılan 13 hayvan koruma altına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'de, tek tırnaklı hayvan kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı, kurtarılan 13 hayvan koruma altına alındı.

Konak ilçesindeki metruk binada katır ve eşek kesildiği ihbarı üzerine polis, zabıta ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri adrese baskın düzenledi.

Ekipler, kesim yapan 3 kişiyi yakaladı.

Tek tırnaklı hayvanların kesildiği tespit edilen baskında, bağlı halde bulunan 10 katır ve 3 eşek koruma altına alındı. Hayvanlar, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

6 hayvana ait deri ve uzuv parçaları belediye ekiplerince imha edildi.

Yakalanan kişiler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre yasal işlem başlatıldı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Hisarcık, Polis, Konak, İzmir, Güncel, Haberler

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