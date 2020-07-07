İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı (3)
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İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı (3)

TANKERDE DEZENFEKTAN VE MASKEİzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında, 276 kaçak göçmen ile 8 organizatörün yakalandığı tankerin çeşitli bölümlerinde, koronavirüse karşı dezenfektan ve cerrahi maske olduğu, su ve meyve sularının depolandığı görüldü.

İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı (3)
07.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:22

TANKERDE DEZENFEKTAN VE MASKE

İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında, 276 kaçak göçmen ile 8 organizatörün yakalandığı tankerin çeşitli bölümlerinde, koronavirüse karşı dezenfektan ve cerrahi maske olduğu, su ve meyve sularının depolandığı görüldü. Göçmenlerin, sağlıksız odalarda kapalı kaldıkları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda içeriden çıkmalarının mümkün olmadığı belirlendi.

5 BİN DOLARA KADAR ÜCRET ALMIŞLAR

Öte yandan organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin, kaçak göçmenlerden geçiş için 2 bin ile 5 bin dolar arasında ücret aldıkları öğrenildi.

Davut CAN- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,


Kaynak: DHA

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