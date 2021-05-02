İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu (2)

AŞI YAPILANLAR: YAN ETKİSİ OLMADIİzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi'nde sırası gelenler aşılarını oluyor.

AŞI YAPILANLAR: YAN ETKİSİ OLMADI

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi'nde sırası gelenler aşılarını oluyor. İkinci doz aşısını olduğunu belirten Handan Akın (57), "İlk dozdan sonra herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadım. Aşı olduğumu bile anlamamıştım ama bu defa biraz canımı acıttı. Çok sıra beklediğimi söyleyemem. Umarım herkes bir an önce aşısını olur. Aşı karşıtlarına ben de çok karşıyım. Bu iş artık kökünden bitsin" dedi.

Aşının yan etkisiyle karşılaşmadığını belirten Gazi Öztürk (58) de "İkinci doz Biontech aşımı oldum. İlk dozdan sonra çok fazla bir yan etkisi olmadı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İlk dozdan sonra sadece çok az bir kolumda ağrı oldu. 15 dakika sırada bekledikten sonra içeriye girip aşımı oldum" diye konuştu.

Yaklaşık 20 dakika sıra bekledikten sonra ilk doz aşısını olan Ali Gülenç (57), de "Aşımı oldum. Aşıdan sonra yan etkilerin olduğunu söylüyorlar ancak çevremde hiç rastlamadım. Kayınpederim ve kayınvalidem iki doz olmuşlardı ve bir sorun yaşamadılar" dedi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI