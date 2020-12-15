Gözyaşlarıyla uğurlandılar
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Gözyaşlarıyla uğurlandılar

15.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:41
Gözyaşlarıyla uğurlandılar

İzmir'in Menderes ilçesinde taşkın sulara kapılan araçtan ve cansız bedenleri metrelerce ileride bulunan Soner Uyar ve Mehmet Aslan toprağa verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde taşkın sulara kapılan araçtan ve cansız bedenleri metrelerce ileride bulunan Soner Uyar ve Mehmet Aslan toprağa verildi.

Menderes ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü saat 19.00 sıralarında içinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, dere yatağından geçerken taşkın sulara kapılarak 800 metre sürüklenmişti. Araçta bulunan 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtulmuştu. Araçta bulunan Soner Uyar ve Mehmet Aslan ise sulara kapılarak kaybolmuştu. Kayıp kişiler için 4 kilometre uzunluğundaki derede arama çalışmaları başlatılmış ve Soner Uyar ve Mehmet Uyar'ın cansız bedenlerini 1 kilometre arayla bulunarak İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Olayda hayatını kaybeden Soner Uyar ve Mehmet Aslan'ın yakınları, bugün sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeleri teslim aldı. Cenaze işlemlerinin ardından Soner Uyar'ın cenazesi defnedilmek üzere Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar Mezarlığına getirildi. Soner Uyar'ın cenazesinin burada dualarla toprağa verilirken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

"YEĞENİM 'BABAM DEREYE UÇMUŞ' DEDİ"

Cenazede konuşan Soner Uyar'ın ağabeyi Ceyhun Uyar, olay gecesinde kardeşi Soner Uyar'ın oğlunun kendisini aradığını söyleyerek, "Yeğenim, 'Babam dereye uçmuş' dedi. Biz de açıkçası inanmadık. Sabah olunca diğer akrabalarım da aynı şeyi söyleyince olayın gerçek olduğuna ikna olduk. Oraya neden ve ne amaçla gittiğini bilmiyoruz. Yasak olduğu gün neden oraya gittiğini kimseye söylemedi" dedi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Mehmet Uyar'ın cenazesi ise Menderes ilçesi Bahçecik Mahallesinde toprağa verildi.

(Salih Yılmazsoy - Halil Karahan/İHA)

Gözyaşlarıyla uğurlandılar
Gözyaşlarıyla uğurlandılar
Gözyaşlarıyla uğurlandılar
Gözyaşlarıyla uğurlandılar
Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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