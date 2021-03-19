İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu
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İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu

19.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:29

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir sokakta erkek şahsa ait ceset bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir sokakta erkek şahsa ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi 9002/11 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Terzioğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)

İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu
İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu
İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu
İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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