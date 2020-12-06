İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

06.12.2020 07:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 08:09

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen komşuların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen komşuların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay 03.30 sıralarında Gökdere Mahallesi 6016/23 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında bir süredir husumet bulunan Kamil Tokmak ile komşusu Bekir Ş. (59), tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir Ş., komşusu Kamil Tokmak'ın evine giderek elindeki tabancayla Tokmak'a ateş etti ve olay yerinden cipiyle kaçtı. Vücuduna mermi isabet eden Tokmak kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevre sakinleri olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kamil Tokmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Besicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tokmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli polis tarafından yakalandı

Öte yandan cinayet şüphelisi Bekir Ş., olayın ardından cipiyle kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre cipiyle kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından takip edildiğini anlayınca otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi şahsı, saklanmak üzere gittiği bir evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Bekir Ş., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

İlgili Haberler

İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
Başkent'te aile içi kavga kanlı bitti: 2 yaralı
14 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bitti, Diyarbakırlılar işlerinin yolunu tuttu
14 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bitti, Diyarbakırlılar işlerinin yolunu tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Murat Kurum Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ruhi Sarı Ivana Sert Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Necip Uysal Samet Aybaba Nacer Chadli Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Deprem Akdeniz Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 08:20:11. #1.14#
title