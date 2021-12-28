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Silahla bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli, intihar etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli, intihar etti.

Bostanlı Mahallesi 1671 Sokak'ta park halindeki otomobilde Berkan Ergün (31) ile İ.K. arasında tartışma çıktı.

Araçtan inen ikili arasında tartışmanın sürmesi üzerine şüpheli İ.K, yanındaki tabancayla Ergün'ü başından yaralayıp, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ergün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ergün'e ait otomobil, Bestekar Sadi Hoşses Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Şüpheli İ.K'nin olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra Gaziemir ilçesinde intihar ettiği öğrenildi.

Silahla bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Silahla bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Silahla bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Silahla bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Silahla bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Silahla bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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