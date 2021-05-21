İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı

İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bergama ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bergama ilçesi Kuzey Ege Otoyolu Zeytindağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir yönüne seyir halinde olan O.B yönetimindeki 35 VYP 65 plakalı otomobil, biranda yanmaya başladı. Sürücü, durumu fark edip hemen kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. O sırada otomobil alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - İZMİR

İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı
İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı
Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı
Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Hande Ataizi Ceyda Düvenci
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Hakan Arslan Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:31:46. #1.16#

title