İzmir'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı
07.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:08
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ahıdır Mahallesi'nde kayınpederi ve diğer yakınlarıyla kavga eden Ş.D, sokakta pompalı tüfekle ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği 3 yakını ile çevredeki 4 kişi, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli Ş.D. ile olay sırasında yanında olan T.D, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp