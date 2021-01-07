İzmir'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ahıdır Mahallesi'nde kayınpederi ve diğer yakınlarıyla kavga eden Ş.D, sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği 3 yakını ile çevredeki 4 kişi, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Ş.D. ile olay sırasında yanında olan T.D, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp