İzmir'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı
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İzmir'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı

07.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:08
İzmir'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ahıdır Mahallesi'nde kayınpederi ve diğer yakınlarıyla kavga eden Ş.D, sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği 3 yakını ile çevredeki 4 kişi, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Ş.D. ile olay sırasında yanında olan T.D, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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