İzmir'de PKK/KCK operasyonu
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12.11.2019 07:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 07:50
İzmir'de PKK/KCK operasyonu

'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: AA
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