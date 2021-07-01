İzmir'de pala ile yaralanan kişi tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de pala ile yaralanan kişi tedavi altına alındı

İzmir'de pala ile yaralanan kişi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada pala ile yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada pala ile yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda alkol alan bir grup ile Ozan Can Ş. (30) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ozan Can Ş, pala ile ağır yaralandı.

Yaralı, yakındaki taksi durağına giderek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Makaslı galerici cinayeti kamerada
Makaslı galerici cinayeti kamerada
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de pala ile yaralanan kişi tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 05:32:24. #1.16#

title