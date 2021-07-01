İzmir'de pala ile yaralanan kişi tedavi altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada pala ile yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada pala ile yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda alkol alan bir grup ile Ozan Can Ş. (30) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ozan Can Ş, pala ile ağır yaralandı.

Yaralı, yakındaki taksi durağına giderek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal