İzmir'de "Özgürlük İçin Pedal" Turu

İzmirli bisikletseverler, "özgürlük için pedal" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.



Bike İzmir adlı bisiklet topluluğunun sosyal medya üzerinden organize ettiği etkinlik kapsamında 100'den fazla bisikletsever Konak Meydanı'nda bir araya geldi.



Grup adına açıklama yapan Bike İzmir Kurucusu Mustafa Kemal Kara, bisikletin özgürlüğü sembolize ettiğini belirterek, hayatın her alanında özgürlüğe dikkati çekmek amacıyla "özgürlük için pedal" sloganıyla bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.



Bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Kara, turun bisikletseverleri buluşturduğunu, İzmir'in farklı ilçelerinden katılımların olduğunu ifade etti.



Etkinliğe görme engelliler de katıldı



Tura görme engelliler de tandem (ikili) bisikletlerle katıldı.



Tandem sürüş yapan engellilerden Eşpedal Derneği İzmir Temsilcisi Saldıray Altındağ da gönüllülerin pilotluğunda bisiklete binme heyecanı yaşadılarını belirtti.



Görme engelliler olarak bisiklet etkinliklerine katılmaya özen gösterdiklerini dile getiren Altındağ, böylece sosyal hayatın daha fazla içinde olduklarını kaydetti.



Açıklamaların ardından tarihi Konak Saat Kulesi önünden hareket eden grup, polis eskortu eşliğinde Karşıyaka'daki Bostanlı Rekrasyon Alanına kadar pedal çevirdi.