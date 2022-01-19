Ülkemizde kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerimizde okullar tatil ilan edildi. Tatil mi olacak merak edilen illerden birisi de İzmir oldu. Öğrenciler ve veliler, İzmir'de okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe yarın İzmir'de okullar tatil mi ilan edildi? Valilik'ten açıklama yapıldı mı? merak ediyor. Peki, İzmir'de yarın okullar tatil mi olacak? 20 Ocak Perşembe okullar tatil mi? İzmir kar tatili için Valilikten açıklama yapıldı mı? İşte bilgiler...

Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Aralarında Sakarya, Diyarbakır, Van ve Konya gibi büyükşehirlerin olduğu 41 ilde 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Peki, İzmir'de okullar tatil olacak mı? Yarın İzmir'de okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe yarın İzmir'de okullar tatil mi ilan edildi?

İZMİR'DE 20 OCAK PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili olan illerimiz arasında İzmir yer almıyor. Buna göre yarın İzmir'de okullar tatil olmayacak. Toplam 41 ilimizde okullar yarın tatil ilan edildi. İzmir'de okul tatili için Valilikten bir açıklama gelmedi.

YARIN HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL? (20 OCAK PERŞEMBE 2022)

Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Aralarında Sakarya, Diyarbakır, Van ve Konya gibi büyükşehirlerin olduğu 41 ilde 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bir çok ilde eğitime ara verildi. İşte liste halinde o illerimiz...

20 Ocak Perşembe hangi il ve ilçelerde okullar tatil olacak şimdi kısaca açıklayalım. Yarın okulların tatil olacağı iller şu şekilde:

- Sakarya

- Bitlis

- Diyarbakır

- Bingöl

- Sinop

- Karaman

- Tunceli

- Konya

- Düzce

- Van

- Ağrı

- Hakkari

- Gümüşhane

- Gaziantep

- Giresun

- Adana

- Niğde

- Muş

- Nevşehir

- Batman

- Siirt

- Sivas

- Bayburt

- Nevşehir

- Karabük

- Şırnak

- Kars

- Ağrı

- Elazığ

- Bilecik

- Mardin

- Kahramanmaraş

- Bolu

- Şanlıurfa

- Rize

- Adıyaman

- Malatya

- Çankırı

- Artvin

- Osmaniye

Yarın toplam 41 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil olacak. Yarın okulların tatil olacağı şehirlerin isimleri yukarıdaki gibidir. Eğer yeni açıklamalar gelirse tatil olacak illerimizin isimlerini konumuza ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

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