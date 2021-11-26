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İzmir'de öğrenci servisi bulamayan köy muhtarları çözüm arıyor

AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
İzmir'de öğrenci servisi bulamayan köy muhtarları çözüm arıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki üç köyde oturan 30 öğrenciyi ilçe merkezindeki okullara taşıyacak servis bulunması için muhtarlar girişimde bulundu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesindeki üç köyde oturan 30 öğrenciyi ilçe merkezindeki okullara taşıyacak servis bulunması için muhtarlar girişimde bulundu.

Seferihisar'a bağlı Gödence, Gölcük ve Çamtepe köylerinde ilk ve orta öğretimde okuyan öğrencilerin ilçe merkezindeki okullara taşınması için açılan ihalelere hiçbir firma girmedi.

Seferihisar Belediyesi, bir süre çocuklara sağladığı servis hizmetini, olası kazada hukuki sorumluluk doğabileceği endişesiyle sonlandırdı.

Gödence Muhtarı Ali Çetin ve Çamtepe Muhtarı Halil Dikmen, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş'ı öğrenci velileri ile makamında ziyaret ederek çözüm bulunmasını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce servis için 5 kez ihaleye çıkıldığını ancak katılanın olmadığını bildirdi.

Açıklamada, şöyle denildi:

Mevcut süreçte Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma saatlerinin okul saatlerine uygun hale gelmesine yönelik görüşmeler devam ederken öğrencilerimizin eğitime erişimlerine yönelik ulaşım hizmeti sağlamaya yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılmaktadır. En kısa sürede tekrar taşıma ihalesine çıkılacaktır. Konu Müdürlüğümüzce hassasiyet ile takip edilmektedir."

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AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri

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