İzmir'de motosiklet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de motosiklet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de motosiklet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletin tırın dorse kısmına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletin tırın dorse kısmına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Topuz idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet, A.K. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Topuz ve yolcu Ali Karaduman savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Topuz'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan Karaduman ise ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, Topuz'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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