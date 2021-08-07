İzmir'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba-kız yaşamını yitirdi
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İzmir'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba-kız yaşamını yitirdi

İzmir'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba-kız yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Kiraz ilçesinde, motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada motosiklet sürücüsü baba ve yolcu konumunda bulunan küçük kızı yaşamını yitirdi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada motosiklet sürücüsü baba ve yolcu konumunda bulunan küçük kızı yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Özkan (36) idaresindeki 35 Z 2317 plakalı motosiklet ile Alaşehir istikametinden Kiraz yönüne gitmekte olan H.L., yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü baba Bekir Özkan ve yolcu konumunda bulunan kızı Neriman Özkan (5) yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde baba Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralı durumdaki küçük kız ise ambulansa alınarak Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kamyon sürücüsü H.L., gözaltına alınırken, baba ve kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba-kız yaşamını yitirdi
İzmir'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba-kız yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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