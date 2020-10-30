İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı
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İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı

30.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:17

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları geldi. İlk destek mesajı Azerbaycan'dan gelirken, Yunanistan ve Fransa da "Türkiye'ye yardım göndermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir" denildi.

YUNANİSTAN

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu bildirildi.

FRANSA

Fransa İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, ''Depremin vurduğu Türk ve Yunan halkının yanındayız. İhtiyaç duyulması halinde yardım göndermeye hazırız" dedi

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı
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