İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü
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İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü

25.10.2020 07:21 | Son Güncelleme: 25.10.2020 07:24
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü

İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Can Yılmaz (37) hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu ölümle, il genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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