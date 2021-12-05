İzmir'de "Mandalina Şenliği" düzenlendi

İZMİR (AA) - Türkiye'nin ilk "sakin şehri (cittaslow)" Seferihisar'da, 21. Mandalina Şenliği düzenlendi.

Seferihisar Belediyesince düzenlenen kortej yürüyüşü kapsamında Şehitler Çeşmesi önünde toplanan vatandaşlar, kapalı pazar yerine kadar yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde mandalina şenliğini düzenlemeye yeniden başladıklarını söyledi.

Seferihisar'da kooperatiflerin, birliklerin kurulması, üretici pazarlarının açılması için çok çalışma yaptıklarını belirten Soyer, "Seferihisar Belediye Başkanlığından sonra yeni görev yerimde de Seferihisar'da öğrendiğim ne varsa yapmaya çalışıyorum. İzmir'deki tüm üreticilere destek olmaya çalışıyorum." dedi.

Şenlik kapsamında en iyi mandalina yetiştiricilerine ve geleneksel hale gelen güzellik yarışmasında birinci olan mandalina kralı ve kraliçesine ödülleri Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından verildi.

21. Mandalina Şenliği sanatçı Merve Özbey'in konseriyle sona erdi.

Şenliğe CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri

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