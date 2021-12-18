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İzmir'de maden ocağında patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de maden ocağında patlama İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de maden ocağında patlama

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma'daki madenlere çok yakın bulunuyor.

İzmir'de maden ocağında patlama

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